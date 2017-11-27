Благотворительный магазин принца Гарри и Меган Маркл ограбили бандиты

Британские таблоиды проинформировали, что недалеко от Кенсингтонского дворца неизвестные бандиты ограбили благотворительный магазин герцогов Сассекских. Полицейские также назвали сумму, которую украли грабители.

Принц Гарри и Меган Маркл имеют в собственности небольшой магазин, куда регулярно отдают свои вещи, предметы гардероба и другие сувениры в качестве благотворительности. Однако недавно магазин Oxfam Kensington потерпел ограбление, во время которого злоумышленники вынесли ценные вещи на сумму в 300 фунтов стерлингов, передают британские полицейские.

Во время ограбления никто не пострадал. Известно, что все проданные вещи с магазина Oxfam Kensington идут на пожертвования и помогают побороть бедность на территории Лондона. Пока принц Гарри и его супруга никак не прокомментировали ограбление.