Жители Техаса стали свидетелями необычного НЛО в небе

Американцы из штата Техас отследили НЛО, который на большой скорости передвигался по небу. Сообщается, что объект был белого цвета и совершенно не издавал звуков.

Стало известно, что 5 сентября 2018 года жители американского штата Техас в городе Эль-Пасо увидели загадочный НЛО. Сообщается, что летающую тарелку пришельцев очевидцам удалось зафиксировать рано утром. Видео было снять на смартфон, после чего обработке в специальных редакторах не подвергалось.

Очевидцы заявили, что впервые столкнулись с подобным необычным явлением в небе. На данный момент специалисты из организации MUFON занимаются детальным изучением видеоролика.