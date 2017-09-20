Carlsberg склеит пивные банки и упразднит пластиковую упаковку

Технолог Кристофер Штулльманн потратил три года на разработку этого новшества.

Пивная компания совершила революционный прорыв, практически полностью отказавшись от пластиковой упаковки для 6 банок. Теперь пивная тара будет склеена между собой, для удобства транспортировки приспособлены специальные кольца, а полиэтиленовый пакет будет полностью упразднён. Подчёркивается, что клей вполне выдержит тяжесть пива во время путешествия от полки магазина до холодильника покупателя. В течении трёх лет Штульманн протестировал около 4000 сортов клея. Наконец, он скомпоновал и апробировал смесь, способную удерживать склеенные банки в руках и легко потом отсоединяющиеся друг от друга. Изобретение получило название Snap Packs. Ожидается, что оно сократит использование компанией 1200 тонн полиэтилена в год. Это решение получило бурное одобрение экологов, которые напомнили, что пластиковая упаковка наносит большой вред окружающей среде, не разлагается и представляет опасность для животных и птиц. Кроме этого, лабораторией пивной компании Carlsberg разработаны чернила с повторной переработкой, специальное покрытие для продления срока службы пивных бутылок и крышка, поглощающая кислород и позволяющая пиву оставаться свежим.