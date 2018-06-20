В водах Испании были спасены 103 тонущих мигранта из Северной Африки

Общество спасения на море (Sasemar) заявило, что ими были спасены 103 беженца на пробитых суднах.

103 человека оказались в водах Испании дважды за месяц. 51 человек, включая 5 погибших, был спасён Sasemar, который обнаружил людей в море при помощи вертолётов. Спустя несколько дней Общество спасения на море заметило другую группу беженцев, состоящую из 52 человек, 4 из которых умерли после отправления из Морокко.

На спасение к тонущим мигрантам направили спасательное судно и вертолёт. Некоторые из беженцев из Северной Африки сильно травмировались во время жестокого падания в воду и жестокую борьбу за место в спасательной шлюпке. Sasemar заявляет, что беженцам сейчас ничего не угрожает, а позднее они будут направлены в порт Мортиль в Андалусию. Стоит отметить, что с января по июль 2018 года в поисках лучшей жизни на пути в Испанию погибли 318 человек по официальным данным. Спасатели считают, что реальная цифра больше.