В Техасе заметили необычный треугольный НЛО

Штат стал самой настоящей приманкой для сверхъестественного.

В Сети набирает популярность очередное видеодоказательство существования сверхъестественного в американской штате Техас. На этот раз в небе над городом заметили необычный треугольный НЛО. Очевидец утверждает, что объект появился в небе утром 31 августа, пока тот ехал на работу. Мужчина любовался восходом солнца над одной из трасс, пока ждал, когда на светофоре перед выездом на автостраду загорится зелёный свет. Светящийся треугольник в небе заставил его немедленно достать камеру и лучше рассмотреть объект.

Мужчина сфотографировал небо на свой новенький смартфон. Благо, разрешающей способности камеры хватило, чтобы сделать несколько чётких снимков и записать качественное видео. Однако пользователям Сети видеодоказательства оказалось недостаточно. Они уверены, что НЛО на самом деле является обыкновенным бликом камеры или отражением света в окне. Эксперты в сфере технологий отмечают, что камера Samsung Galaxy S8, на которую было снято видео, не может иметь подобных дефектов. Сам автор видео уверяет, что собственными глазами видел светящееся нечто.