В мире

Бабочка-пришелец с Нибиру попала в прямой эфир новостей погоды

Сегодня, 17:51

Телеведущий даже не подозревал о возможной опасности, которая его подстерегала.

Прямой эфир новостей на одном из американских телеканалов близился к завершению и ведущий приступил к прогнозу погоды. Внезапно за его спиной в оконном проёме показалось странное и пугающее существо. Оно напоминало насекомое, только более крупного размера, чем земные представители. Насекомое с продолговатым телом, длинными крыльями и лапами было похоже одновременно на бабочку и саранчу. Внимательный телезритель заинтересовался этим явлением и сняв видео, показал его местным уфологам.

Эксперты, изучив ролик, авторитетно заявили, что бабочка, вне всякого сомнения – пришелец с загадочной Нибиру. Благодаря своей защитной оболочке, она прошла сквозь плотные слои атмосферы и попала в кадр трансляции телекомпании. Уфологи уверены, что космический гость, воспользовавшись близостью планеты Х к Земле, решил навестить американский город. Они допускают, что это вполне мог быть искусственный летательный аппарат, созданный неизвестным внеземным разумом. Хотя наличие жизни на планете Нибиру доподлинно не подтверждено.

Фёдор Сорокалет
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