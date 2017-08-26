Бабочка-пришелец с Нибиру попала в прямой эфир новостей погоды

Телеведущий даже не подозревал о возможной опасности, которая его подстерегала.

Прямой эфир новостей на одном из американских телеканалов близился к завершению и ведущий приступил к прогнозу погоды. Внезапно за его спиной в оконном проёме показалось странное и пугающее существо. Оно напоминало насекомое, только более крупного размера, чем земные представители. Насекомое с продолговатым телом, длинными крыльями и лапами было похоже одновременно на бабочку и саранчу. Внимательный телезритель заинтересовался этим явлением и сняв видео, показал его местным уфологам.

Эксперты, изучив ролик, авторитетно заявили, что бабочка, вне всякого сомнения – пришелец с загадочной Нибиру. Благодаря своей защитной оболочке, она прошла сквозь плотные слои атмосферы и попала в кадр трансляции телекомпании. Уфологи уверены, что космический гость, воспользовавшись близостью планеты Х к Земле, решил навестить американский город. Они допускают, что это вполне мог быть искусственный летательный аппарат, созданный неизвестным внеземным разумом. Хотя наличие жизни на планете Нибиру доподлинно не подтверждено.