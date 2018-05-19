В США врачи лично выслеживают распространителей ИППП

Акцию по оздоровлению населения начали врачи-агент в штате Орегон - Лиз Бака и Мэри Хорман.

Женщины были обеспокоены растущей статистикой заболеваемости гонореей, ВИЧ, хламидиозом и сифилисом среди населения США. Ими было принято решение, согласно разрешения властей Орегона, лично выслеживать распространителей инфекций, передаваемых половым путём (ИППП), и их партнёров и проводить с ними разъяснительные беседы и предлагать лечение.

Процедура вызывает недоверие у многих жителей, поскольку зачастую распространители – представители бедных слоёв населения и нелегальные мигранты. Женщины, узнав о новом случае заболевания ИППП в штате, сначала пытаются связаться с пациентами по телефону. Они стараются узнать, с кем пациенты имели сексуальный контакт в последнее время. В случае отказа женщины отправляются к пациентам и их половым партнёрам домой. Однако такая практика нарушает права граждан США, за что на женщин могут подать в суд. Тем не менее, нестандартная практика уже привлекла к себе внимание медицинского сообщества. Возможно, в скором времени такие врачи-агенты появятся и в другим штатах.