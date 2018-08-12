Исследователи получили кадры, как белая акула разрывает тюленя

Океанографы вовсе не рассчитывали, что станут свидетелями жуткого завтрака.

Ученые изучая жизнь большой белой акулы в Национальном заповеднике Монома предполагали съёмку этого грозного хищника с разных ракурсов: с борта исследовательского судна, с помощью дрона и используя длинный монопод. Именно благодаря этому приспособлению для селфи они получили самые впечатляющие кадры. Опустив палку с прикреплённой камерой в воду, они изучали повадки пятнистой белой акулы в акватории заповедника.

Исследователи заметили, что хищник ведёт себя настороженно и явно что-то замышляет. Вскоре, такое поведение стало вполне объяснимым – невдалеке показался беззаботный тюлень. Стремительно ускорившись, акула устремилась к добыче. Через несколько секунд несчастный тюлень трепыхался в зубастой пасти. На кадрах было хорошо видно, как хищница разрывает его. Эксперт по акулам Грэг Скомаль рассказал, что в своей богатой практике он лично редко сталкивался как морской хищник стал обладателем такой большой добычи.