Женщина несколько дней проходила с живым тараканом в ухе

Вьетнамские врачи проверяют, не оставило ли насекомое в ушной полости свои яйца.

Медсестра, работающая в одной из вьетнамских больниц, поделилась интересным случаем из своей практики. В клинику в городе Хайзыонг поступила женщина с жалобой на боль в ухе. Работница госпиталя опубликовала на своей странице в соцсети видео, как медики проводят осмотр с помощью специально прибора эндоскопа. В ходе обследования выяснилось, что в ушную раковину пациентки заполз живой таракан, с которым та проходила несколько дней. Несмотря на то, что тараканы известны своей скоростью и могут передвигаться на полтора метра за секунду, врачу хватило ловкости, чтобы достать насекомое невредимым из ушной полости пациентки.

По словам пациентки, насекомое могло пробраться в её организм, пока та спала. Несмотря на то, что таракан был в четыре раза крупнее слухового прохода, проникнуть внутрь ему помогла способность «втягивать» панцирь и лапки. Врачи настаивают на необходимости повторного обследования, чтобы проверить, не оставило ли насекомое внутри яйца. Если маленькие тараканы вылупятся, это будет чревато серьёзными инфекциями. Также под угрозой в дальнейшем окажется возможность женщины слышать.