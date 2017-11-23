Исследователь был шокирован привидением на заброшенном корабле-призраке

Охотник за неведомым не думал, что «байки» о призраках станут явью.

Духовед и охотник за привидениями Шавьер Хантер из Невады слышал множество загадочных историй о легендарном корабле Queen Mary, который стоит на вечной стоянке в Лонг-Бич, штат Калифорния. Исследователь решил лично проверить многочисленные слухи о живущих на корабле привидениях. Пробираясь с камерой в трюмных отсеках судна, он испытал непонятный озноб. Спустя минуту он услышал голос маленькой девочки, напевавший детскую считалку. А через мгновение шокированный Хантер заметил двигающийся силуэт. Шавьер и ранее читал о призраках Джоне и Гарри, погибших в машинном отделении, а также историю утонувшей девочки – пассажирки второго класса.

Хантер признаётся, что момент, когда он услышал пение привидения, был самый впечатляющий в его исследовательской практике. Сотрудники корабля-призрака сообщили ему, что они тоже слышали детские голоса. Камера охотника несколько раз фиксировала шумы, стуки, голоса и другие звуки на заброшенном корабле-призраке. Шавьер, по его признанию, при этом испытывал головокружение и тошноту. Исследователь уверен, что полученные им свидетельства – прекрасное доказательство жизни после смерти.