Убийство Захарченко произвели при помощи новейшего оружия

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал подробности расследования теракта.

Причастными к убийству Захарченко государственный деятель называет украинские спецслужбы, а одного из организаторов удалось задержать. Как отмечает Пушилин, на данный момент он даёт показания. Другой особенностью смерти Захарченко осталось использование новейших технологий, что доказано экспертизой остатков взрывчатых веществ. Применение подобного оружия не было замечено ранее, а эксперты столкнулись с ним впервые. Было отмечено, что ни одна из силовых структур Украины не производила операций с участием новейших компонентов. Заявлений о том, какое именно оружие было использовано, не последовало, но обнародовать данные расследования можно будет только после завершения следствия.

Денис Пушилин отмечает, что это доказывает причастность к убийству Захарченко других государств, а не только Украины. Также он рассказал о том, что из-за сложности дела им пришлось обратиться за помощью к России. Поддержка в расследовании дела оказывается, поэтому Пушилин надеется, что в скором времени все причастные к смерти Захарченко будут задержаны.