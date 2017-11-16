Премьер-министра Сербии и открытую лесбиянку не допустили до гей-парада

Ану Брнабич обвинили в пиаре и отказе выполнять обещания, данные ЛБГТ-активистам.

Ана Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии, а также первой открытой лесбиянкой на таком высоком посту. Она участвовала в прошлогоднем гей-параде, собрав десяток людей под своим лозунгом «Ana is here». Прошёл год с её назначения на пост премьер-министра, но ЛГБТ-активисты остались недовольны проделанной работой. Они утверждают, что права сексуальных меньшинств всё ещё ущемляются, а количества атак на их представителей только увеличивается. В частности, в консервативной православной Сербии, являющейся кандидатом на членство в ЕС, всё ещё запрещены однополые браки. По статистике, каждая пятая гей-пара получает отказ при попытке арендовать квартиру. Активисты утверждают, что за пределами столицы ситуация ещё хуже.

В преддверии гей-парада 2018 года организация «Гордость» объявила кампанию под названием «Скажи нет». Её главная цель – не допустить участия политиков в марше, поскольку это не влияет на улучшение законодательной базы. До этого Ана Брнабич заявляла, что проблемы ЛГБТ-сообщества менее важны, чем инфляция, пенсии и уровень жизни. «У нас толерантный премьер-министр, два прайда. Власти не понимают, почему мы недовольны», - рассказал в интервью BBC глава организации Предрак Аздейкович и заявил, что нужно вернуть гей-парады обычным людям и уйти от политики. Он предлагает не допустить участия Аны Брнабич в шествии, и общественность его поддерживает.