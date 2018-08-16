Эксперты рассказали, почему Кейт Миддлтон не получила титул принцессы

Эксперты ответили на частый вопрос от поклонников, а именно почему Кейт Миддлтон не получила титул принцессы, тогда как у леди Дианы он был. Теперь стало известно, почему у жены принца Уильяма есть только титул герцогини.

Кейт Миддлтон никогда не услышит от поклонников - «принцесса Кейт», хотя ее легендарная свекровь была «принцессой Дианой». Королевские эксперты решили поставить точку на этом и сообщили, почему Миддлтон осталась без почетного титула. Дело в том, что хотя Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, это не делает ее принцессой. Женщина не родилась в королевской семье. И она не стала принцессой только потому, что ее муж - принц.

Также эксперты сообщили, что официально леди Диана также не имела титула принцессы. Однако люди прозвали её «принцессой сердец», потому Диану так и называли, хотя по титулу она была герцогиней Уэльской.