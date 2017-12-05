Жители Нью-Джерси стали свидетелями множества НЛО в небе

Жители американского штата Нью-Джерси сообщили уфологам, что накануне вечером увидели в небе множество НЛО, которые издавали яркое свечение. Видео зразу же появилось на YouTube.

Американцам удалось на камеру мобильного устройства запечатлеть уникальное явление, когда НЛО устраивают в воздухе целое световое шоу. Очевидцы сообщили, что неопознанные летательные аппараты находились в небе около десяти минут, после чего просто исчезли в пространстве.

Пользователи Сети не могут найти логического объяснения произошедшему, а потому отснятые материалы были переданы для анализа уфологам. Напомним, что недавно в Лондоне небе стало кроваво-красным из-за приближения мистической планеты Нибиру.