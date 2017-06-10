Звезда порноканала решила продать свою «старую грудь»

Особые фантазёры просят девушку добавить ещё пару вещей в посылку со «старой грудью».

26-летнюю Тейлор Роуз завалили просьбами не выбрасывать старые имплантаты после проведения новой операции по увеличению груди. Девушка работает на британском порноканале Babestation «на телефоне». За свою долгую карьеру Тейлор наслушалась много интересных предложений, но воображение её фолловеров в Twitter застало звезду врасплох.

Тейлор рассказала в интервью, что решила продать оба имплантата за тысячи фунтов стерлингов только потому, что на них действительно есть спрос. По её словам, странное предложение ей делали как женщины, так и мужчины, но никто из них не признался, что будет делать с силиконовой грудью далее. Некоторые поклонники пронозвезды попросили за дополнительную плату прислать им её нижнее бельё или элемент спортивного костюма. Тейлор планирует «отбить» часть стоимости своей новой груди 8-го размера, поэтому продлит «аукцион» до конца недели.