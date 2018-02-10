В Британии родители больше не смогут узнать пол будущего ребёнка

Всему виной стало обилие мигрантов в европейской стране.

В Британии, ровно как и по всей Европе, зафиксирован рекордный прирост населения за счёт мигрантов. Люди из разных культур приезжают в страну и даже не пытаются ассимилироваться, привнося иногда варварские традиции. Этим обеспокоена Лейбористская партия Великобритании, представительница которой заявила, что из-за нового законопроекта родители больше не смогут узнать пол будущего ребёнка на сроке, когда мать может сделать аборт.

Это связано с тем, что многие мигранты из мусульманских стран всерьёз обеспокоены рождением наследника. Им важно, чтобы первенцем в семье был обязательно мальчик, чтобы в будущем передать ему в руки бразды правления и переписать всё наследство. Из-за этих убеждений многие мигранты готовы пойти на аборт, чтобы прервать беременность в случае рождения девочки. Узнать пол ребёнка на ранних стадиях можно с помощью незаконного анализа крови, однако некоторые клиники уклоняются от соблюдения правил. Политик Нас Шах предлагает преследовать по закону таких медиков.

Стоит отметить, что в Южной Корее один из демографических кризисов усилился тем, что в стране снизилось количество рождённых девочек. Это было связано с тем, что в некогда консервативной стране семейные пары хотели, чтобы их первенцем стал мальчик, поэтому количество незаконных абортов возрастало. Нестерильные условия также влекли за собой смерть матерей.