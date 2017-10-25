Бездетная англичанка завела себе целую армию морских свинок

Для Хизер Эйли, лишившейся возможности выносить ребёнка, шутки про 40 котов и одиночество стали как никогда актуальны.

28-летней англичанке Хизер Эйли диагностировали волчанку – системное аутоиммунное заболевание, способное поражать суставы, кожу, почки, клетки крови, мозг, сердце и лёгкие. Врачи предостерегли девушку, что ей будет очень сложно выносить здорового ребёнка из-за высокой вероятности выкидыша из-за перенесённой болезни. Девушка рассказала журналистам, что была потрясена новостями и решила заполнить пустоту в душе заботой о животных. Хизер завела себе целую армию морских свинок и золотистого ретривера в придачу.

«Теперь мои питомцы – моя жизнь. У каждого из них своя уникальная история, и я готова посветить им всю себя», - рассказала бездетная Хизер журналистам о своих 20 морских свинках. Ласковые и смешные грызуны являются полноценными членами семьи Хизер и её молодого человека Ли, проживающих в городе Плимут на юге Великобритании. Девушка рассказала, что её питомцы создают много шума, но все равно способны услышать, как она открывает упаковку с кормом в другом конце дома. Хизер пожаловалась, что тратит целое состояние на морских свинок, но хочет завести ещё десяток, когда переедет в дом побольше.