Кейт Миддлтон на свадьбе близкой подруги затмила невесту

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили свадьбу близкой подруги. Однако герцогиня своей красотой затмила на торжестве саму невесту.

В субботу днем члены королевской семьи пришли на свадьбу одной из ближайших подруг Кейт Миддлтон, Софи Картер, которая выходила замуж за Роберта Снаггсе в Епископальной церкви Св. Андрея в Норфолке. Герцоги Кембриджские появились на свадьбе со старшим сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой, а маленького принца Луи оставили дома в окружении нянь.

Гости мероприятия стали утверждать, что похудевшая Кейт в синем костюме, который выгодно подчеркнул идеальную фигуру герцогини, намного превзошла саму невесту. Сообщается, что похорошевшая Миддлтон стала настоящим украшением мероприятия.