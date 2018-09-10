Мать Меган Маркл в спортивных штанах и без макияжа опозорила знаменитую дочь

Папарацци показали мать Меган Маркл не в самом выгодном свете. Уставшую женщину сфотографировали в аэропорту в спортивных штанах и без макияжа, а снимки разместили в Сети.

Мать Меган Маркл Дориа Рагланд вернулась домой в Лос-Анджелес после того, как поддержала дочь на открытии благотворительной кулинарной книги в Кенсингтонском дворце. 62-летняя Дория была одета в серый спортивный костюм, когда она приземлилась в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Поклонники сразу же отметили внешний вид Рагланд, который совершенно не соответствовал меркам членов королевской семьи. Напомним, что мать Меган Маркл в скором времени переедет из США в Великобританию, чтобы быть ближе к своей дочери.