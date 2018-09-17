Фанаты восхитились ангельской внешностью сына Кейт Миддлтон

У старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма невероятно большие красивые глаза, светлые волосы и пухлые губы.

Пятилетний принц Джордж поразил мир и поклонников королевской семьи своей ангельской внешностью. На днях фанаты смогли лучше рассмотреть мальчика, который вместе с родителями посетил свадьбу. Пользователи Сети буквально восхитились красотой сына герцогов Кембриджских.

По мнению интернет-пользователей, будущий король больше напоминает по внешности своего отца принца Уильяма, однако утонченный нос и пухлые губы мальчику достались от красавицы-матери Кейт Миддлтон. Напомним, что королевская пара воспитывает троих детей.