Жуткое инфракрасное нечто обнаружили уфологи рядом с Солнцем

Американские уфологи в штате Индиана обнаружили необычное явление, которое летало рядом с Солнцем. Сообщается, что жуткий НЛО издавал инфракрасные лучи.

Стало известно, что 21 сентября 2018 года уфологи из США рядом с Солнцем заметили необычную аномалию. По словам специалистов, красный объект летал вокруг самой яркой звезды и при этом необычно светился. Уфологи предположили, что это мог быть настоящий НЛО, который питался солнечной энергией.

На данный момент, эксперты продолжают исследовать загадочное НЛО с инфракрасными лучами. Напомним, что на территории США на днях очевидцы увидели пришельца, который пролетал в небе.