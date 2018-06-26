В мире снова отметят Международный день без бюстгальтера

Мероприятие призвано привлечь внимание общества к проблемам рака груди и поведению общества. День отмечается с 2011 года и 2018 не станет исключением.

Традиционно Международный день без бюстгальтера проходит в середине месяца борьбы с раком груди. В 2018 году мероприятие пройдёт 13 октября, помогая девушкам акцентировать внимание на серьёзной проблеме. Рак груди является одним из самых распространённых видов онкологических заболеваний в мире. Самым успешным методом борьбы с опухолями является своевременная диагностика, позволяющая предупредить развитие болезни.

Движение против ношения бюстгальтеров состоялось впервые в 2011 году, через год его отметили снова, а затем мероприятие стало традиционным. Международный день позволяет повысить уровень информативности среди населения, акцентируя внимание на основных признаках развития опухоли.

В России рак груди является самым распространённым онкологическим заболеванием. В среднем за год с заболеванием сталкивается более 60 тысяч россиянок. При этом 40% больных узнают о раке на поздней стадии, что препятствует успешному лечению.