Пакистанская модель покончила с собой из-за травли в Сети

Многообещающая 26-летняя модель накануне призывала поклонников бороться с травлей в Сети.

Анам Таноли проживала с семьёй в Лахоре. Незадолго до произошедшего она вернулась из Италии, где обучалась и практиковала свои навыки модели. Девушке обещали большое будущее на родине: Пакистан в последние годы стал более открытым к миру современной женской моды. Семья погибшей Анам сообщила, что модель последние месяцы жизни боролась с депрессией и в день своей смерти она должна была встретиться с психологом.

Полиция обнаружила тело девушки в её комнате 1 сентября. За день до этого Анам опубликовала в Сети видео, в котором называла людей, занимающихся травлей в Сети, трусами и призывала игнорировать их и не принимать их желчь близко к сердцу. После того как модель покончила с собой, её поклонники в комментариях стали обвинять её в том, что она создала проблему из ничего. Имея деньги и успех, Анам жаловалась на жизнь и депрессию. Полиция настаивает, что смерть модели не носит насильственных характер. Единственной версией следствия остаётся суицид. Смерть пакистанской модели спровоцировала волну разговоров у неё на родине. Политики и общественные деятели решили больше времени посвящать разговорам о психических заболеваниях и методах борьбы с ними.