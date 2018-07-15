Брат Кейт Миддлтон стал банкротом и пошел работать в отель

Британские журналисты сообщили, что Джеймс Миддлтон стал банкротом и теперь вынужден трудиться в одном из отелей Шотландии.

Согласно сообщениям британских источников, младший брат Кейт Миддлтон Джеймс работает гидом в шотландском отеле после того, как его компания по производству подарков понесла убытки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. По этой причине Джеймс Миддлтон устроился на работу в качестве гида и обслуживает гостей в одном из престижных отелей. Более того, стало известно, что работодателем Джеймса является отец мужа его сестры Пиппы.

По слухам, младший брат Кэтрин имел разногласия с королевой. В одном из интервью Миддлтон сказал, что его «расстраивает» быть братом герцогини Кембриджской, поскольку его часто упрекают родством с королевской семьей.