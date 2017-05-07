Сервис Google Maps зафиксировал гуляющую по улицам голую женщину

Онлайн-сервис Google Maps показал на своих картах женщину в Бразилии, которая в обнаженном виде прогуливалась по улицам. Данная находка удивила интернет-пользователей.

Камеры Google Maps Street View заметили женщину при отображении Бразилии, которая прикрывалась зеленым полотенцем, когда пересекала улицу. Почему голая женщина с полотенцем стала прогуливаться по улицам остается загадкой. Возможно, она посетила пляж, который находится в этом районе, хотя многие женщины все же предпочитают носить купальники.

Также интернет-пользователи предположили, что женщина возвращалась с пляжа для нудистов Копакабана. Однако нагота за пределами определенных районов незаконна, поэтому женщина, скорее всего, находится на одном из 11 нудистских пляжей в Бразилии.