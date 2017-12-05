В небе над Стамбулом очевидцы заметили сразу три НЛО

Жители Стамбула были напуганы, когда внезапно в небе увидели одновременно три НЛО. Очевидцы заявили, что уверенны в инопланетном происхождении летающих тарелок.

Стало известно, что 26 сентября 2018 года в небе над Стамбулом очевидцы заметили сразу три ярких огня, которые приняли за настоящие НЛО. Сообщается, что предположительно инопланетные объекты буквально зависли над многоэтажным домом, а после чего просто растворились в воздухе. При этом звуки НЛО совершенно не издавали.

Данный случай взялись изучать эксперт из организации MUFON. Напомним, что ранее НЛО треугольной формы заметили жители Лондона, а также странные полупрозрачные космические корабли были замечены и над Москвой.