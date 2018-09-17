Мать Кейт Миддлтон раскритиковали фанаты за продажу костюмов зомби-принцесс

Мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон уже активно готовится к грядущему празднику мертвых Хэллоуину. Недавно в магазине женщины стали продавать детские костюмы в виде зомби-принцесс.

Поклонники королевской семьи с агрессией отнеслись к Кэрол Элизабет Миддлтон, которая перед Хэллоуином стала в своем магазине продавать странные костюмы к празднику. Больше всего британцы были возмущены костюмом зомби-принцесс и посчитали их неуместными, поскольку увидели намек на покойную принцессу Диану.

Возмущенные британцы потребовали, чтобы Кэрол прекратила продавать подобные костюмы, которые якобы порочат честь леди Дианы. Если мать Миддлтон оставить костюм в ассортименте продаж, поклонники пообещали заблокировать её интернет-магазин.