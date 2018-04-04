В течение 4 лет Центр по контролю и профилактике заболеваний опросил 10 миллионов человек.

Это первое федеральное исследование такого масштаба. Оно показало, что один из трёх взрослых американцев ежедневно питается фастфудом, а это около 85 миллионов человек. Ранее аналогичный опрос проводили среди подростков и детей показал такую же долю любителей «быстрой» еды. Исследование не нашло разницы между мужчинами и женщинами, но семьи с более высокими доходами ели фастфуд чаще, чем семьи с низким доходом.

При этом отмечается, что чернокожие употребляют этот вид еды больше, чем другие расовые или этнические группы. Медики не устают повторять о вреде фастфуда, который может привести к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям. В России за последние полгода число завсегдатаев ресторанов быстрого питания выросло на 17%.