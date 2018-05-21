Уфологи в Бразилии запечатлели необычный черный НЛО

На территории Бразилии уфологи запечатлели странный инопланетный объект. По версии экспертов, страну посетил настоящий НЛО.

В бразильском муниципалитете Итаара местные жители, а также охотники за НЛО, увидели необычный летающий объект черного цвета. По словам очевидцев, НЛО был замечен в среду вечером, 3 октября. Напуганные бразильцы стали утверждать, что пришельцы начали атаковать Землю, однако спустя короткое время НЛО пропал из виду.

Расследовать черный НЛО взялись также и американские уфологи из MUFON. Специалисты связывают внеземную активность с приближением опасной планеты Нибиру, которая может спровоцировать на планете апокалипсис.