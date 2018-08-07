«Угнать за 60 секунд»: Злоумышленники угнали автомобиль с помощью высокотехнологичного ретранслятора

Преступникам удалось угнать машину за 39 тысяч долларов без ключа, отсканировав его через входную дверь.

Камеры видеонаблюдения на доме 49-летнего Джейсона Ланга показали, как тот за считанные секунды лишился своего автомобиля Toyota за 39 тысяч долларов. Рано утром один из злоумышленников подошёл к автомобилю с высокотехнологичным ретранслятором, а второй приблизился к входной двери жителя города Большой Манчестер в Англии, размахивая релейным усилителем.

Преступникам удалось обмануть систему блокировки, которая приняла ретранслятор за ключ и отключила сигнализацию на автомобиле и открыла двери. Злоумышленники с лёгкостью завели машину и угнали её. Техника с использованием общедоступных гаджетов является быстрой и бесшумной. Джейсон Ланг не заметил шороха, а на утро даже не сразу понял, что его автомобиль пропал. «Сперва я подумал, что оставил машину на работе», - объясняет свою реакцию пострадавший и рассказывает, что ключи от автомобиля, купленного менее года назад, находились на расстоянии минимум 10 метров от входной двери.

Статистика преступления показывает, что за последние 3 года такие случаи угона увеличились в городе на 44 процента, что вдвое больше, чем в среднем по стране. Пользователи Сети иронизируют, что создателям фильма «Угнать за 60 секунд» стоило бы поучиться у этих преступников.