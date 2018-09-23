Поклонник из Британии признался в любви матери Меган Маркл

Во время визита Меган Маркл с супругом в графство Сассекс к герцогине подошел поклонник и заявил, что влюблен в её мать. Сама Меган была растеряна от слов мужчины.

Герцогиня Сассекская во время своего визита встретила бесчисленное количество фанатов, которые вышли на улицу графства, чтобы поприветствовать королевскую пару. Больше всего Меган Маркл запомнился мужчина, который попросил передать её матери, что он любит её. Герцогиня была смущена и растрогана словами поклонника, который лично даже не знаком с Дорией Рагланд.

Напомним, что Меган Маркл ранее также выпустила поваренную книгу, деньги с продажи которой пойдут на благотворительные цели. На презентации книги вместе с герцогиней присутствовала и её мать Дория.