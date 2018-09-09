«О, боже! Опять мальчик!»: Принц Чарльз был не рад рождению своего сына Гарри

Тем не менее, незадолго до гибели принцесса Диана признавалась, что Чарльз – единственный человек, которого она любила.

Биограф принцессы поведал, что до свадьбы в июле 1981 года, Чарльз и Диана встречались 5 месяцев. Более того, он подсчитал, что они виделись до этого события всего 12 раз. Многих удивила скоропалительность их бракосочетания. Один из создателей фильма «Принцесса Диана: её жизнь, её смерть, её правда» утверждает, что отец Чарльза – принц Филипп оказывал давление на сына и настаивал, чтобы тот не затягивал с женитьбой. Мужу королевы Елизаветы казалось, что Диана – прекрасная партия для Чарльза.

Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал, что охлаждение отношений в семье принца начались вскоре, после рождения Гарри. По его словам, Чарльз был не рад рождению своего сына. Диана рассказала, что муж, увидев ребёнка, произнёс: «О, боже! Опять мальчик!». Дело в том, что принцесса после сканирования уже знала пол ребёнка, но скрыла это от Чарльза, который надеялся на рождение девочки. Сам Чарльз оправдывался после этого, обратив всё в шутку.