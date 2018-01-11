В Индии обнаружили мистический «говорящий» источник

Загадкой для местных остаётся, откуда в источник попадает вода.

Водный источник обнаружили в городе Анантнаг, Джамму и Кашмир, Индия. Вокруг этой местности не находятся предприятия или жилые дома. К мистическому источнику чаще приезжают уверенные буддисты, чтобы испить чистой воды до достижения нирваны. Учёные к источнику приезжают редко, хотя развеять мистику могут только они.

Мистичность обнаруженного источника заключается в том, что приходящим поглазеть на чудо природы до сих пор не стало понятно, откуда и как льётся вода. В земле местные выкопали 2,5-метровую яму, которую укрепили камнями. Вода опускается в яму, когда вокруг собирается много людей, и постоянно из разных щелей: как только из одной щели она течь перестаёт, то сразу же появляется из другой. Суеверные жители распустили слух о том, что источник иногда с ними «говорит», но услышать его речи могут только избранные.