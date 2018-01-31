Компанию по утилизации трупов и человеческих отходов обвинили в загрязнении окружающей среды

Британская компания складировала сотни тонн человеческих тел, из-за чего открыто уголовное дело.

Национальная служба здравоохранения Великобритании заключила договор с компанией по утилизации трупов и человеческих отходов Healthcare Environment Services Ltd. За обозначенный срок компания не смогла сжечь все отходы и нарушила свои обязательства по пяти пунктам. Из-за этого больницы и другие медицинские учреждения вынуждены принимать чрезвычайные меры. Власти Великобритании поспешили успокоить общественность и заявили, что система здравоохранения будет работать в прежнем режиме.

В Министерстве Труда и пенсий Великобритании осудили действия парламентариев, которые длительное время умалчивали о масштабах проблемы. Министр Джонатан Эшфорт обвинил компанию в загрязнении окружающей среды и подсчитал, что утилизации такого количества отходов потребуется несколько десятков миллионов долларов. Однако представители компании своей вины не признают и заявляют, что не раз предупреждали об устаревшей инфраструктуре предприятия и длительных перебоях из-за большого количества работы. В Healthcare Environment Services Ltd. также пожаловались на законные ограничения в сфере их деятельности, из-за чего мощность предприятия не может использоваться на полную.