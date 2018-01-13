Недалеко от Белого дома в Вашингтоне открылся «антитрамповский» отель

Так его назвали сами посетители на открытии гостиничного комплекса.

Помимо прямых функций, в отеле планируется проведение культурных программ, политических лекций и обучение прогрессивному подходу к еде и напиткам. Владелец отеля – противник политики Трампа желает видеть своих клиентов приверженцами леволиберальных идей, которые разделяют его убеждения. 209-комнатный комплекс Eaton открылся в столице США недалеко от Белого дома и Trump International Hotel, владельцем которого является президент страны.

Обстановка в отеле подчёркнуто анти-буржуазная, выдержанная «бионическим» стилем 50-60 годов. Помимо сауны, бассейна, библиотеки, гостей будет развлекать хор феминисток. Управляющая гостиницы Кэтрин Ли говорит, что ближайших планах открытие двух новых комплексов – в Сиэтле и Сан-Франциско.