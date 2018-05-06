Морская змея впервые убила человека в Австралии

Жертвой рептилии стал британский рыбак, работавший на рыболовецком траулере, плавающем возле Грут-Айленд, Австралия.

23-летний парень был укушен морской змеёй во время работы с сетью, вытащенной командой. День оказался удачным для рыболовов, и им удалось выловить большое количество рыбы. Однако вместе с полезным уловом они поймали и морскую змею, которая укусила британского рыбака. Парню стало плохо, из-за чего команда траулера вызвала вертолёт с медиками. Прибывшие специалисты обнаружили рыбака мёртвым, а команда траулера свидетельствовала, что его убила морская змея.

Океанографы из Австралии были удивлены летальному исходу. Морские змеи считались безобидными рептилиями, не способными причинить серьёзный вред здоровью человека. Возможно, животному впервые стало виновником смерти из-за аллергической реакции, наступившей из-за укуса. На данный момент специалисты продолжают изучать подробности смерти, пытаясь выяснить дополнительную информацию.