Канадский суд отложил рассмотрение дела Мэн Ваньчжоу на сентябрь

Китай вновь призывает США и Канаду серьезно отнестись к требованиям Пекина и освободить финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее стало известно, что адвокаты Мэн Ваньчжоу выступили в канадском суде с требованием прекратить рассмотрение ее экстрадиции в США. Согласно адвокатам, прошлые заявления президента США Дональда Трампа на эту тему не дают возможности дальнейшего законного рассмотрения дела. Трамп заявил ранее, что готов рассмотреть снятие обвинений с Мэн Ваньчжоу, если это поможет торговым переговорам с Китаем.

«Позиция Китая относительна дела Мэн Ваньчжоу остается четкой и непоколебимой, США и Канада нарушили их двусторонний договор об экстрадиции, предприняли принудительные меры в отношении гражданки Китая без каких-либо причин, это грубое нарушение законных прав и интересов гражданки КНР, а также серьезный политический инцидент», - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что китайская сторона вновь «призывает США аннулировать ордер на арест и отозвать запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу, мы вновь рекомендуем Канаде серьезно отнестись к позиции Китая, освободить Мэн Ваньчжоу и позволить ей вернуться на родину».

Отвечая на вопрос о том, будет ли дело Мэн Ваньчжоу обсуждаться в ходе торговых переговоров КНР и США в Вашингтоне, дипломат отметил, что такой информации у него нет.

Финдиректор Huawei была арестована и выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.