На мировых рынках прошли «экстренные» распродажи

На фоне негативных новостей практически все мировые торговые площадки пережили волну существенных распродаж. Исключение составила Азия, которая торговалась разнонаправленно и не столь темпераментно, и Россия, где индексы хоть и снизились, но не так обвально, как на Западе. Сегодня же картина совершенно иная. Азиатские рынки решили наверстать упущенное и с открытия пошли вниз. Чему в немалой степени поспособствовала негативная статистика по внешнеторговым операциям Китая. Объемы экспорта рухнули с 14,2% до -2,7% при ожиданиях снижения до 2,3%. Импорт взлетел с -7,6% до 4,0%, хотя эксперты предрекали подъем всего до -3,6%. Сальдо хотя и остается положительным, но значительно сократилось – с 32,67 млрд юаней до 13,84 млрд юаней. Между тем, рынки ждали роста до 35,0 млрд юаней.

В Старом Свете пока все относительно спокойно. Значимой макроэкономической статистики с утра не публиковалось, за исключением цифр по динамике промпроизводства в Германии, которое показало прирост с 0,4% до 0,5% при негативных прогнозах снижения до -0,5%. Квартальный отчет представил немецкий Commerzbank, в соответствии с которым чистая прибыль рухнула на 54% год к году, а выручка упала с 2,22 млрд евро годом ранее до 2,16 млрд евро. Инжиниринговая компания Siemens заявила о снижении прибыли во втором фискальном квартале. Чуть позже вышли цифры от Siemens, которая тоже не добавила оптимизма.

Европейские торговые площадки открылись в целом нейтрально, после чего незначительно снизились, а потом перешли к росту. По состоянию на 18:50 мск германский DAX поднялся на 0,87%, показав уровень 12198 п., британский FTSE100 приподнялся на 0,14% - до 7235 п., французский САС40 прибавил 0,40%, до уровня 5418 п.

Американцы тоже предпочли не экспериментировать на тонком рынке, открывшись в целом нейтрально и не предпринимая попыток к резким движениям. Впрочем, к вечеру, заокеанские рынки все же перешли к росту, вернувшись на стартовые уровни. По состоянию на 18:50 мск. DIJA был на уровне 26007 п. (+0,16%), S&P500 вырос до 2883 п. (-0,67%), NASD COMP спикировал на 0,83% - до 7975 п.

В России квартальный отчет по МСФО утром представила «Мосэнерго», чья прибыль сократилась на 16,3%, составив 10,662 млрд рублей. Выручка упала на 7,1% до 67,092 млрд рублей. Отечественные торговые площадки открылись небольшим снижением, но удерживать занятые позиции смогли лишь немногим более часа, после чего также перешли к снижению. Впрочем, довольно быстро нащупав поддержку в районе 2550 по индексу МосБиржи, остановились и падать далее не решились. В итоге «долларовый» индекс РТС опустился на 0,56%, до 1231 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2551, потеряв 0,54%. Наибольшей рост показали «Россети» (+1,96%), ПИК (+1,07%), «ЭнелРос» (+0,97%)/, «Алроса» (+0,92%) и «Магнит» (+0,90%). Сильней других упали «Полиметалл» (-4,17%), «Татнефть» (-3,64% в обычке и -2,32% в префах) ГДР «Пятерочки» (-2,82%), ММК (-2,82%) и ТГК-1 (-2,82%).

Рынки энергоносителей ждали сегодня выхода статистики по запасам. В соответствии с данными Минэнеро США избыточные запасы нефти за неделю рухнули с 9,9934 млн барр. до -3,963 млн барр. Притом, что аналитики ждали 1,215 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге выросли с 0,256 млн барр. до 0,821 млн балл.

На вышедшей статистике котировки нефти конечно попытались рвануть наверх. Но движение было кратковременным и без весомых объёмов. В итоге дневное изменение стоимости энергоносителей было весьма незначительным. По состоянию на 19:00 мск. цены на нефть марки BRENT составляет 69,49 долл./барр., а техасской светлой WTI 61,15 долл./ барр.

Из иных новостей денежного рынка стоит отметить заявление Минфина по планам покупки валюты в рамках бюджетного правила. С учётом ожидаемого превышения нефтегазовых доходов над базовым уровнем на 314,4 млрд. рублей Банк России закупит для Минфина с 14 мая по 6 июня валюты на 300,5 млрд. рублей, т.е. в среднем по 16,7 млрд. рублей в день. По состоянию на 1 мая 2019 г. объем ФНБ составил 3 трлн. 814,443 млрд рублей, что эквивалентно 58,963 млрд. долл. Месяцем ранее размеры Фонда составляли 3 трлн. 828,249 млрд. рублей.

Отечественная валюта пребывала сегодня в боковом движении с весьма высоким уровнем волатильности, но только до середины дня. Ослабление относительно доллара, наблюдавшееся с утра, было после полудня почти полностью выкуплено. По отношению к евро рубль «болтается» без какой-либо системы, но тоже весьма значительно. По состоянию на 18:52 мск. на рынке доллар стоит 65,00 рублей, а евро 72,88 рубля.

Завтра Китай отчитается по инфляционным показателям и индексу цен производителей. По последнему параметру представят свои данные и США. Еще Штаты отчитаются по экспортно-импортным операциям. Будет еще и индекс цен производителей. Из крупных компаний отчитается Deutsche Telekom.

В целом же - полная неопределённость. Рынки долго росли, и явная перекупленность требует снятия. Формальных поводов, способных выступить «спусковым крючком», тоже пока не наблюдается. Коррекция двух предыдущих дней может оказаться действительно краткосрочным снижением, а может явиться началом формирования глобального понижательного тренда. В общем, я бы не советовал лезть в лонги перед длинными выходными - Cash is the King.