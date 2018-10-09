Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Желание Польши потребовать от Германии репарации за ущерб в ходе Второй мировой войны еще больше усилит конфликт внутри Европейского союза. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Объем компенсаций от ФРГ, которые Варшава может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, оценивается примерно в один триллион долларов. Об этом заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

«Был создан документ, который всесторонне оценивает потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны. Документ, который максимально точно отражает любые потери с очень разных точек зрения, конечно, те, которые каким-либо образом можно оценить», — заявил Муларчик.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни доклад будет передан руководству Польши, в том числе президенту страны Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому.

«Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», — сказал депутат.

«На руку США»

Владимир Соловейчик, все прекрасно помнят, какие жертвы понес польский народ, все граждане Речи Посполитой вне зависимости от их этнического происхождения — поляки и евреи, белорусы и цыгане, татары и караимы — от нацистской агрессии и многолетней гитлеровской оккупации.

«Более шести миллионов погибших польских граждан — такова цена фашистского варварства и авантюристической политики довоенного руководства панской Польши, отказавшейся от советской помощи в борьбе против нацистов. Правители Польши надеялись на дружбу и союзничество с Гитлером, на договор с ним — и просчитались. За этот их просчет шесть миллионов польских граждан заплатили своими жизнями. Была практически полностью разрушена вся инфраструктура в городах, кроме редких исключений наподобие спасенного советскими разведчиками и частями РККА Кракова, уничтожена польская промышленность», — напомнил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, нынешние польские претензии обострят отношения внутри Евросоюза. Очевидно, что за ними стоит Великобритания, консервативное правительство которой на фоне выхода из Евросоюза весьма и весьма заинтересовано в ослаблении противостоящего ему фронта европейских держав во главе с Германией.

«Британские консерваторы и до Второй мировой войны, и во время ее, и после нее были и сейчас остаются покровителями польских право-националистических политиков, ныне стоящих у кормила польской державы. Отсюда и такого рода комбинации, на деле призванные подорвать германскую гегемонию в объединенной Европе.

Разумеется, все вышесказанное не означает, что надо снять ответственность с гитлеровского режима за концлагеря и гетто, за кровавое подавление восстаний в Варшаве в апреле 1943 года и в августе 1944 года. Но надо четко понимать, что нынешняя Германия осудила преступления нацизма, что она является таким же демократическим государством, как и нынешняя Польша, если даже не более демократическим», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт считает, что разговор о репарациях сегодня — это не восстановление справедливости полвека спустя, а сугубо политическая интрига, где у польских властей — роль исполнителей, а у стоящих за их спиной британских — роль заказчиков. Этот удар по Евросоюзу на руку и нынешней администрации США.

Заметим, что Германия стала не единственной страной, к которой страны Европы постоянно выставляют счета. Самым популярным объектом для «выколачивания денег» стала Россия.