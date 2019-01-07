Филарет сообщил о разделении украинской «новой церкви»

После решения Константинопольского патриархата от 11 октября о создании «Православной церкви Украины» (ПЦУ) на правах автокефалии тема «томоса» на какое-то время выпала из фокуса общественного внимания: ее закрыли как президентские выборы на подвластных Киеву территориях, так и последующие события. Но сам раскол, внесенный в православный мир данным шагом фанарского патриарха Варфоломея, от этого никуда не делся.

Более того, этот раскол продолжает нарастать, а его последствия — становиться все более разрушительными не только для Украины (захваты храмов Московского патриархата, расправы над священниками, запугивание верующих и т. д.), но и для вселенского православия в целом. Ведь Варфоломей претендует на роль «православного папы» и суверенную власть над всеми поместными православными церквями.

Это полностью проявилось в предоставлении автокефалии ПЦУ, созданной на «соборе нечестивых» неканоническими религиозными структурами при участии структур «евромайданной» власти.

Такие претензии Фанара опасны по двум взаимосвязанным причинам.

Прежде всего, это попытка уничтожить традиционную структуру вселенского православия с одновременным формированием единого управляющего центра по примеру церкви католической, что создаст все организационные предпосылки для «объединения церквей» — по характеру «объединения» ФРГ с ГДР в 1990 году, когда «весси сожрали осси». Поэтому неудивительно, что нынешний Константинопольский патриарх не только пользуется полной, включая финансовую, поддержкой со стороны Католической церкви, хотя официально Ватикан стоит в стороне, занимая позицию Понтия Пилата («Я умываю руки»), но и де-факто направляется Святым Престолом.

Это «секрет Полишинеля», на который, тем не менее, все закрывают глаза. Реакция и Русской православной церкви, и подавляющего большинства других православных поместных церквей, осудивших действия Константинопольского патриархата или даже разорвавших с ним евхаристическое общение (совместное богослужение и совместное участие в таинствах), все-таки носила двойственный характер, поскольку никак не сказалась на их отношениях с Католической церковью.

Впрочем, такая сдержанность может быть вызвана не исключительно внутрицерковными, но и государственно-политическими причинами. Напомним, что, кроме Ватикана, Константинопольский патриархат давно и прочно спонсируется США, а также другими государствами «коллективного Запада» и, соответственно, их спецслужбами. Точно так же, как и вся «незалежная».

Не будем, наконец, забывать про «фактор Эрдогана», поскольку по факту резиденция патриарха Константинопольского находится в Стамбуле, а сам он является гражданином Турции. А, следовательно, данная проблема является и фактором «большой политики».

Лишь на таком, предельно широком «пространстве фактов» можно в полной мере оценить смысл и значение демарша «почетного патриарха» ПЦУ и одновременно — «патриарха Киевского и Всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).

Как сообщается, он на бланках распущенного еще в декабре 2018 года «Киевского патриархата» разослал датированные 6 мая приглашения всем «иерархам» ПЦУ — 14 мая принять участие в «братской беседе», посвященной проблеме «возобновления деятельности Киевского патриархата».

В свою очередь, бывший подчиненный Филарета, а ныне — предстоятель псевдоканонической «Православной Церкви Украины», митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний (Думенко) охарактеризовал эту инициативу как губительную для поместной украинской церкви, которую он возглавляет, и как «возвращение в тупик», который существовал до томоса Константинопольского патриархата.

О том, что именно в этом «тупике» сам Епифаний находился почти четверть века и только благодаря ему получил свой нынешний статус, «предстоятель ПЦУ», по понятным причинам, умалчивает. Что было — то прошло, сейчас поют другие песни…

Но это вовсе не личная инициатива преданного анафеме и наконец-то выжившего из ума бывшего православного иерарха. Духовенство и бывшего «Киевского патриархата», и столь же неканоничной «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ) категорически недовольны своим нынешним статусом, полученным под давлением все еще действующего президента Украины Петра Порошенко, который рассчитывал благодаря «томосу» переизбраться на второй срок. Не получилось.

Уже на третий день после второго тура президентских выборов, то есть 24 апреля, когда стало ясно, что победа Владимира Зеленского неоспорима, Филарет сделал громкое заявление.

«Мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат… Для Украины мы есть патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы есть Киевская митрополия… Придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом», — заявил Филарет.

И вот теперь от слов он достаточно быстро решил перейти к делу, скорее всего заручившись какой-то поддержкой со стороны новых киевских властей, даже формально дистанцирующихся от православия.

Похоже, что эта свара может стать последней для 90-летнего раскольника Филарета. Но смуты и крови на Украине (и не только) он точно прибавит. А «дом, разделенный в основании своем», — не устоит.