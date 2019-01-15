В Германии назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что высказывания американского посла в Берлине Ричарда Гренелла по газу неприемлемы, напомнив, что Германия не является колонией США.

С соответствующим заявлением Эрнст выступил в четверг в Берлине на конференции Российского газового общества, которая посвящена перспективам сотрудничества России и ЕС в сфере поставок энергоресурсов.

«Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, и меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры направлены не только против россиян, но и целенаправленно против европейцев, например, против немецких компаний, которые участвуют в «Северном потоке – 2». Действия американского посла в ФРГ в настоящее время просто неприемлемы, возникает впечатление, что мы являемся колонией США», – заявил политик.

Он подчеркнул, что «американцы проводят политику таким образом, чтобы реализовать свои интересы в этой сфере».

Эрнст напомнил, что российский газ выгоднее для Германии, чем американский. «Мы знаем, что в США принимается много мер для того, чтобы добиться, чтобы американский газ мог быть продан на европейским рынке. Тут много проблем. Первая проблема – это сжиженный газ, есть дискуссия в ФРГ по вопросу, насколько фрекинг, как способ добычи газа в США, вообще приемлем», – заявил политик.

Он подчеркнул, что «по экологическим причинам российский природный газ более привлекателен для нас (Германии), чем сжиженный газ из Америки». «Что касается цены, то американский газ также является неконкурентоспособным», – сказал он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что санкции против России не в интересах ни Германии, ни Евросоюза. По его словам, в таких мерах заинтересованы только США.

«Санкции, наложенные в связи с развитием ситуации на Украине, не в интересах Европы, они исключительно в интересах США. В комитете Бундестага по экономике в настоящее время идет дискуссия на эту тему, она усиливается – каким образом санкции против России могут быть сняты. Они не в интересах ни немецких, ни европейских. Единственные, кто выигрывают от этих санкций, это американцы», – заявил немецкий политик.

Отметим, что это не первая критика американского посла в адрес Берлина. В марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки уже призывал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла.

Кроме того, в январе Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Тогда в Германии также резко раскритиковали американского посла.