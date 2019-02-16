Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Презид Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-ко ммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ «Защита цепей поставок информационных и коммуникационных технологий и служб» для выполнения своих обещаний по защите информационных и коммуникационных технологий и служб в нашей стране», - отмечается в заявлении. Пресс-служба подчеркивает также, что цель этого указа – «защитить Америку от иностранных противников, которые активно и все в большей степени создают и используют в своих интересах уязвимые места в информационно-коммуникационной инфраструктуре».

«Я издал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для противостояния угрозе, которую представляет неограниченное приобретение или использование в Соединенных Штатах информационно-коммуникационных технологий или услуг, разработанных, созданных, изготовленных или распространяемых юридическими лицами, которыми владеют, которых контролируют или которые находятся в юрисдикции или под управлением иностранных противников», - говорится в поясняющем письме Трампа, направленном в Конгресс США.

Указ дает полномочия министру торговли США после консультаций с главами других федеральных ведомств, в том числе Госдепартамента, Минфина, Пентагона, и руководителем Национальной разведки США накладывать запрет на некоторые коммерческие сделки с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в случае, если будет выявлен риск для американской инфраструктуры или угроза национальной безопасности. Указ вступает в силу с момента подписания, то есть с 15 мая.

Как заявил журналистам на телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга, какие-либо конкретные иностранные компании или государства не подразумеваются, правило будет действовать во всех случаях, когда, по мнению администрации, имеется угроза для США. «Этот исполнительный указ не направлен против какой-то конкретной страны или компании», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, имеются ли в виду в первую очередь китайские компании, такие как Huawei.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. Huawei, производящая телекоммуникационное оборудование, была основана в 1987 году. Ее продукты и сервисы доступны более чем в 170 государствах. Huawei является одним из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд).