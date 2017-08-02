FT рассказала о проблемах Украины из-за строительства Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).

«Украина и ее западные союзники считают, что мост был построен для достижения еще одной стратегической цели — наложить экономическую блокаду на Украину и нанести ущерб ее коммерческому судоходству в Азовском море», — пишет газета.

Со ссылкой на данные украинского правительства FT указывает, что, с тех пор как Россия контролирует территорию, прилегающую к Крымскому мосту, обработка грузов в Мариуполе и Бердянске сократилась на 70 и 50% соответственно, а убытки портов и региона в целом составили $400 млн.



За год после начала работы моста время ожидания для судов, проходящих в украинские порты Азовского моря в Мариуполе и Бердянске, увеличилось в среднем с семи часов в июне до более чем пяти дней в ноябре 2018 года, пишет FT со ссылкой на данные украинского фонда «Майдан иностранных дел» (отслеживает связанные с Крымом темы и «нарушения», председатель правления организации — бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко).

Задержки при прохождении под Крымским мостом стали следствием особенностей конструкции сооружения (которая позволяет проходить под ним только судам с максимальной высотой 35 м), а также «заметного усиления инспекций и задержаний со стороны российского флота и береговой охраны», пишет FT.

Пик задержек следующих на Украину судов пришелся на ноябрь 2018 года (в среднем 120 часов), сейчас время ожидания на входе в Азовское море снизилось, но все еще составляет в среднем 40 часов.

Сокращение времени прохождения пролива издание связывает с тем, что в конце прошлого года Украина развернула в Азовском море артиллерийские корабли.

В ноябре 2018 года три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. Они были задержаны российскими пограничниками, экипаж поместили под арест за нарушение государственной границы.



Киев заявил, что предоставил России информацию о проходе кораблей заранее, а российская сторона совершила «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины».

Россия также временно запрещала движение гражданских судов после этого инцидента.

В конце апреля глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал говорил, что российские пограничники специально затягивают досмотры судов, идущих в украинские порты Азовского моря. «Создают искусственную очередь на проход, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними», — рассказал он.

Министерство иностранных дел России сообщало, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична правилам, которые ввели украинские власти, когда регулировали проход по проливу.