Лидер лейбористской партии заявил о неудачных переговорах по Brexit

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза.

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit «зашли настолько далеко, насколько это возможно», однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров "не смогли преодолеть важные политические противоречия».

Корбин отметил, что де-факто начавшаяся лидерская гонка в лагере Консервативной партии привела к тому, что «положение правительства становится все более нестабильным, а его авторитет разрушается». «Усиливающаяся слабость и нестабильность вашего правительства означает, что не может быть уверенности в достижении того, что может быть согласовано между нами», - добавил лидер британской оппозиции.

В связи с провалом переговоров Корбин подтвердил, что его партия будет голосовать против законопроекта к соглашению об условиях Brexit, ратификация которого позволила бы закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в ЕС. Как ожидается, это голосование должно состояться в Палате общин британского парламента в первую неделю следующего месяца, начиная с 3 июня.

Провал переговоров предсказывался большинством британских политических аналитиков. В качестве основного препятствия для их успешного завершения называлась крайняя сомнительность выгоды для оппозиционной партии от теоретического компромисса с правящими консерваторами. В ситуации, когда рейтинг Терезы Мэй без остановки падает, помощь лейбористов могла лишь ухудшить их имидж среди избирателей, которые в своем большинстве очень сильно устали от долгих и безрезультатных переговоров по Brexit. Точно так же было сложно представить ситуацию, при которой лейбористы помогают консерваторам разрешить кризис вокруг процесса выхода из ЕС и укрепить их политические позиции.

Сам Корбин не раз указывал на то, что считает наилучшим вариантом в сложившейся ситуации проведение досрочных всеобщих парламентских выборов. Как обращали внимание эксперты, для реализации этой цели ему было выгодно максимальное ослабление консерваторов, в том числе через очередной провал в парламенте голосования по сделке о Brexit, что должно привести к неминуемой отставке Мэй.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.