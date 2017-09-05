ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

Евросоюз объявил о создании юридического механизма по введению санкций за кибератаки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении Совета ЕС. Сами санкции пока не вводились.

Санкции могут вводиться против физических и юридических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за кибератаки в виде черного списка, фигурантам которого запрещен въезд в ЕС, их банковские активы в сообществе должны быть заморожены, европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты с ними. Беспрецедентной для этого санкционного режима ЕС станет возможность вводить санкции за «кибератаки против третьих [не входящих в ЕС] стран», например США, и международных организаций. Совет ЕС, однако, не объяснил, на основании чего он намерен возлагать вину за анонимные по определению кибератаки на конкретных лиц и организации.

Новый механизм вступает в действие с момента публикации его в Официальном журнале ЕС 18 мая.

«17 мая Совет ЕС создал постоянный механизм для введения запретительных мер, направленных на противодействие кибератакам, которые представляют внешнюю угрозу для Евросоюза или его государств - членов, включая кибернетические нападения, направленные против третьих стран и международных организаций, если эти меры будут сочтены необходимыми для реализации целей общей внешней политики и политики безопасности ЕС», - говорится в заявлении.

Главный аргумент включения в этот юридический текст упоминания о не входящих в ЕС «третьих странах» - это возможность синхронизировать европейские санкции с американскими, которые вводятся по простому недоказанному обвинению в организации вредоносной киберактивности против интересов США.

Кроме того, в новый черный список ЕС будут включаться «лица и организации, которые предоставляли организаторам кибернетических атак техническую, финансовую или интеллектуальную поддержку».

В документе подчеркивается, что под новые санкции Евросоюза подпадают только те кибернетические атаки, которые осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза, или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за пределами ЕС.

Иными словами, лица базирующиеся в ЕС и пользующиеся только европейскими сервисами для хакерской деятельности против третьих стран и международных организаций, не подпадают под действие этого санкционного механизма.

На данный момент Совет ЕС принял лишь рамочный юридический акт, позволяющий создать и начать заполнять еще один черный список за кибератаки. Никакие конкретные лица и организации в нем еще не фигурируют. Однако, ЕС уже ведет работу по включению в этот список отдельных лиц и организаций, которые фигурируют в санкционном списке США по обвинениям в хакерских атаках и вмешательстве в выборы в этой стране.

Совет ЕС поставил своей задачей успеть создать механизм киберсанкций до выборов в Европарламент 23-26 мая 2019 года, чтобы «сдерживать потенциальных организаторов хакерских нападений». В случае, если кибератак и прочего «вмешательства в евровыборы» не произойдет - чтобы объявить о высокой эффективности усилий институтов ЕС по защите выборов в Европарламент от иностранных хакеров.