Цены на нефть марки Brent превысили $73 за баррель

С конца прошлого года до середины мая нынешнего фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили в цене уже примерно 35% и торгуются около $73 за баррель. Пока что техническим и психологическим препятствием для дальнейшего роста их стоимости стал близкий ценовой уровень $75. Теперь основная среднесрочная интрига на нефтяном рынке заключается в том, сумеет ли цена пойти заметно выше.

Не секрет, что около 20% мирового объема потребления нефти приходится на США. Поэтому одним из ключевых отраслевых ориентиров для участников сырьевого рынка является динамика изменения запасов нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах. Соответствующую статистику на еженедельной основе публикует Информационное агентство энергетики (EIA), являющееся структурным подразделением Министерства энергетики США. Казалось бы, с этой точки зрения для США все обстоит благополучно. Текущие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах составляют порядка 472 млн баррелей, что близко к максимальному значению с осени 2017 года. Кроме того, согласно данным ОПЕК, мировые запасы нефти в марте 2019 года выросли на 3,3 млн баррелей. Теперь они на 22,8 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Однако не стоит забывать о том, что нефтяной рынок реагирует не только на динамику объективных статистических показателей. Не менее значимое влияние на него оказывают ожидания по поводу перспектив мировой экономики и различного рода геополитические риски. Текущее состояние мировой экономики предполагает замедление темпов глобального роста и, как следствие, спроса на углеводородное сырье. Существенный вклад в указанную тенденцию может внести начинающаяся эпоха международных торговых войн.

И все же, согласно последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2019 году увеличится на 1,3 млн баррелей в сутки. Похожая оценка была озвучена и нефтяным картелем ОПЕК. Эта организация сохраняет оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 1,21 млн баррелей в сутки. Для сравнения: мировой объем добычи черного золота в течение 2018 года в среднем составлял около 100 млн баррелей в сутки. Таким образом, рост мирового спроса на нефть в текущем году будет равен примерно 1,2–1,3%.

Насколько же значимым может оказаться подобное увеличение спроса для мировых цен на углеводородное сырье? Рискнем предположить, что указанный фактор способен стать одним из существенных стимулов для дальнейшего роста цен на нефть. По крайней мере, он окажет им явную поддержку на текущем уровне. Напомним, что с начала 2019 года участники международного соглашения в формате ОПЕК+ сократили суммарную добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Эта цифра сопоставима с ожидаемым приростом объемов мирового потребления по итогам текущего года. Сочетание указанных тенденций уже стало стимулом для 35-процентного роста мировых цен на нефть с начала года.

Необходимо учитывать и тот факт, что среднесрочный рост цен на нефть сопровождается увеличением ее добычи в США до рекордного уровня. Предполагается, что по итогам 2019 года она вырастет на 1,49 млн баррелей в сутки, до ежесуточного уровня добычи 12,45 млн баррелей. Иными словами, все скоординированные усилия 21 страны по сокращению объема добычи нефти в формате ОПЕК+ с лихвой перекрываются текущим ростом добычи в США. Тем не менее, цены на нефть удерживаются недалеко от своего полуторалетнего максимума.

На основе этих цифр становится очевидным, что для выведения цен на нефть из состояния относительного равновесия вполне достаточно изменения объемов ее среднесуточной добычи или потребления всего лишь на 1% или несколько более.

Несомненно, что объемы физического потребления нефти и нефтепродуктов в мировых масштабах не могут изменяться на целые проценты в течение нескольких дней и даже нескольких недель. Однако, как показывает история, существенное сокращение объемов предложения на мировом рынке может происходить в гораздо меньшие сроки.

Попробуем навскидку перечислить страны, которые способны «обеспечить» стремительное сокращение объемов поставки нефти на мировой рынок в критическом для него размере порядка 1 млн баррелей в сутки. Это как минимум Иран, Ирак, Ливия, Саудовская Аравия и в меньшей степени Венесуэла.

Затянувшийся внешнеполитический кризис в Венесуэле уже привел к сокращению добычи нефти в апреле до 768 тыс. баррелей в сутки. Между тем указанная страна остается мировым лидером по объему запасов черного золота. С учетом тяжелой нефти пояса реки Ориноко на ее долю приходится почти 18%.

Текущие объемы добычи в Ливии составляют порядка 1,18 млн баррелей в сутки. Однако не далее как на прошлой неделе глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала заявил, что из-за военных действий в указанной стране возможно сокращение добычи нефти на 95%. Это составляет тот самый критически важный миллион баррелей в сутки.