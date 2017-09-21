Параметры топливного демпфера могут согласовать до конца недели

Минфин и Минэнерго до конца недели могут досогласовать параметры корректировки демпфирующего механизма, после чего изменения будут внесены поправками к законопроекту, который проходит второе чтение в Госдуме, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«С Минэнерго мы должны досогласовать детали. Думаю, что в конце этой недели досогласуем и будем вносить поправками ко второму чтению в Госдуму. Это не будет разработка отдельного законопроекта. Естественно, Минэнерго со своей стороны возьмёт вопрос согласования с нефтяными компаниями. После того, как это будет достигнуто, поправками ко второму чтению реализуем», - сказал он.

«Осталось досогласовать формулу после 2020 года. Она появится до конца этой недели с высокой долей вероятности. Формула начиная с 2020 года. Мы сблизились, поэтому должны до конца этой недели все доутрясти», - отметил Сазанов.

Минфин надеется, что в результате «никаких дополнительных выпадающих из федерального бюджета не будет». «Это должно быть сбалансированное решение. Сейчас есть траты из ФНБ, надеемся, что уложимся в этот объём. Это зависит от цены нефти. Даже при сегодняшнем демпфере она (компенсация) может быть и больше, и меньше. Но мы обсуждаем, надеемся остаться в тех же суммах компенсации из ФНБ (как в 2019 году). Может быть, как-то внутри перераспределится при разных ценах, уровень компенсации может быть разным», - пояснил глава департамента.

«Когда в формулу подставляется нелинейная вещь, она в определённых моментах даёт плюс, в определённых минус при разных ценах на нефть. Когда вы линейной функцией это сглаживаете, то вокруг неё получается колебание - в одном случае они нам могут доплатить чуть больше, в других компенсация может чуть меньше быть. В целом мы планируем, что средний уровень отклонений будет нулевой», - сказал Сазанов.

«На таком уровне, как есть сейчас, при разных ценах на нефть он сохранится, безусловно», - отметил он, отвечая на вопрос, потребуется ли ежегодная компенсация из ФНБ.

Россия с 1 января 2019 года перешла на новую систему налогообложения нефтяной отрасли. Она предусматривает продолжение «налогового маневра» и введение понижающего коэффициента 0,833 к экспортной пошлине на нефть и пропорционального повышающего коэффициента 428 к НДПИ. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает введение принципиально новой системы обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой, которая позволит снизить влияние мировых цен на нефть на внутренний рынок топлива.

Обратный акциз на нефть с демпфирующей компонентой предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства бензина, дизельного топлива и сырья для нефтехимии, а также от региона нахождения НПЗ за счет присутствия в формуле расчета обратного акциза логистического коэффициента. Кроме того, НПЗ могут получить дополнительные вычеты за счет действия в обратном акцизе демпфирующей надбавки. Она рассчитывается как разница цен экспортной альтернативы и цен на внутреннем рынке. При этом цена экспортной альтернативы рассчитывается по формуле в зависимости от цен на бензин и дизельное топливо на роттердамском рынке, затрат на транспортировку, размера экспортной пошлины и акциза на нефтепродукты, курса рубля и налога на добавленную стоимость. А внутренняя цена на бензин и дизельное топливо устанавливается нормативно. Главным условием демпфера является неповышение на 10% цен на топливо от уровней, установленных государством.