Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временное разрешение до 19 августа. Это позволит компании поддерживать существующие сети и предоставлять клиентам программные обновления.

«Временная общая лицензия разрешает определенные виды деятельности, необходимые для продолжения работы существующих коммуникационных сетей и для поддержки существующих мобильных услуг», — отмечается в заявлении ведомства.

По словам его главы Уилбура Росса, такая мера позволит операторам в срок выполнить договоренности по работе с другими организациями. Разрешение выдали для того, чтобы не создавать «резких проблем» для американских компаний, отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские информационные технологии находятся под угрозой иностранного шпионажа, призвал сбалансировать открытость инвестициям и национальную безопасность, а также подписал указ, объявляющий режим «национального ЧП» в области информационных технологий.

В результате Министерство торговли включило Huawei вместе с ее 70 подразделениями в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США». Американским компаниям запрещается вести с ней бизнес без специальных лицензий, то есть китайская компания лишается возможности покупать американские компоненты и технологии.

По данным агентства Рейтер, Google уже приостановила сотрудничество Huawei в части передачи оборудования, программного обеспечения и техуслуг (за исключением общедоступных по открытой лицензии). При этом представители американской корпорации пообещали, что Google Play и Google Play Protect у пользователей, которые уже приобрели продукцию Huawei, работать не перестанут.

В китайской компании заявили, что владельцы смартфонов и планшетов Huawei и Honor будут все так же получать обновления безопасности и сервисное обслуживание.

Временное американское разрешение не имеет большого значения для Huawei и не повлияет на нее, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

«Мы почувствовали реальный контроль со стороны США еще год назад. Американские политиканы своими нынешними действиями недооценили мощь компании Huawei», — заявил он в интервью китайским СМИ.

По мнению Жэня Чжэнфэя, ограничительные меры против Huawei не скажутся и на развитии ее сети 5G. В сфере этих технологий китайскую компанию еще два-три года никто не сможет догнать, уверен он.

Продажи первого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения Huawei намерена начать в июне в Великобритании. Британский оператор Vodafone 3 июня запустит сотовую сеть пятого поколения в семи городах: Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Манчестере и Ливерпуле.

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает действия США «жестом доброй воли», который предполагает, что к августу или сентябрю все для Huawei в Штатах закончится.

«Компания как-то очень резко рванула, за очень короткий срок они удвоили свои продажи. И то, что делает в данном случае администрация Трампа, — это, что называется, совмещение приятного с полезным. С одной стороны, это противостояние с Китаем на торговом уровне, то есть продолжение торговой войны, а с другой стороны — это еще и поддержка собственного производителя, в данном случае, Apple, который, несмотря на то что тоже производится в Китае, тем не менее является американской компанией», — сказал он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, уход с американского рынка катастрофой для Huawei не станет.

«Сейчас большая часть человечества, насколько я понимаю по статистике, имеет мобильные телефоны, а Huawei — это относительно бюджетные телефоны. Есть другие рынки. Конечно, неприятно терять такой большой рынок, как США, но все-таки в богатых странах рынок мобильных гаджетов переполнен, а в бедных еще есть куда развиваться», — отметил он.

Бышок также полагает, что нельзя говорить и о том, что США ничего не теряют. «Есть данные, что из-за тарифной войны с Китаем могут подняться цены для самих американцев, в том числе на продукцию Apple, которая производится в Китае. Но, тем не менее, США, насколько можно судить, считают, что готовы к таким издержкам своей торговой войны», — заключил он.