Герман Парцингер получил диплом иностранного члена РАН

В Бежевом зале здания президиума Российской академии наук 21 мая состоялось вручение диплома и знака иностранного члена РАН известному немецкому археологу, директору Фонда прусского культурного наследия, профессору Герману Парцингеру. После награждения он выступил с докладом о проекте реорганизации Музейного острова в Берлине.

Вручение диплома и знака иностранного члена РАН Герману Парцингеру прошло в рамках заседания Бюро отделения историко-филологических наук Академии. Немецкого археолога, внесшего огромный вклад в изучение Евразии, представил академик Николай Андреевич Макаров, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН:

«Герман Парцингер – специалист по археологии железного и бронзового века, прежде всего по археологии скифов. Мы помним, что научный путь профессора Парцингера начинался с изучения памятников неолита и раннего бронзового века Восточной Европы. То есть практически в своем охвате древних культур он претендует на всю Евразию от Восточной Европы до Китая».

Профессор Парцингер организовал археологические экспедиции в Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В 2001 году в Тыве он обнаружил захоронение скифского царя в кургане Аржан-2, в 2006 году на Алтае – замороженное мумифицированное тело скифского воина. Эти находки стали сенсационными и вошли в историю мировой археологии.

Немецкий археолог сотрудничает с Институтом археологии и этнографии СО РАН более 20 лет. Он удостоен звания почетного доктора Новосибирского государственного университета и избран иностранным членом РАН по отделению историко-филологических наук. В 2007 году Парцингер стал президентом Фонда прусского культурного наследия, одного из крупнейших учреждений культуры мира и самого крупного учреждения в сфере культуры Германии. В структуру Фонда входит Музейный остров в Берлине – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из музеев и архивов, которые хранят книги, исторические документы и археологические артефакты от античности до XIX века.

Некоторые постройки музейного комплекса были разрушены в дни Второй мировой войны, реконструкция идет до сих пор. Именно о проекте восстановления и обновления Музейного острова и рассказал Герман Парцингер после награждения.

В начале своего выступления ученый поблагодарил Российскую академию наук за присвоение звания иностранного члена РАН:

«Для меня большая радость и большая честь находиться здесь. Это много значит потому, что советская, российская наука – это традиции. Стать иностранным членом РАН – это большая честь для меня».

Археолог рассказал об учреждениях Фонда прусского культурного наследия, среди которых Государственная библиотека, музеи, архив, Иберо-Американский институт, институт по изучению музыки и т.д.:

«Национальная библиотека в Берлине – это 12 млн. тонн книг, самая большая универсальная научная библиотека в Германии. Есть государственный архив Пруссии – 38 км. документов, самый большой исторический архив Германии. В Фонд входят разные типы культурного наследия: искусство, материальная культура, книги, документы. Это единственная институция в Германии, где находят столь разные типы, что называется, под одной крышей».

Профессор Парцингер представил план по частичной реконструкции Берлинского дворца, который находится к югу от Старого музея на острове. Здание дворца было частично разрушено во время Второй мировой войны, позже было взорвано в 1950-51 гг. На его месте в 1970-е годы был построен Дворец Республики. В 2002 году Бундестаг принял решение снести его и восстановить исторический Берлинский дворец. Это здание стало музеем «Форума Гумбольдта».

Заканчивая свое выступление, ученый отметил удачное географическое расположение Музейного острова, что способствует большому притоку посетителей:

«Комплекс находится в самом центре Берлина, это центр культуры, искусства и изучения истории. С точки зрения функциональности, это лучшее место. Потому что оно для людей, оно помогает людям узнать все о культуре мира».

После выступления Герман Парцингер ответил на вопросы собравшихся о возможности работы в архивах Музейного острова, об архитекторах, занимающихся реконструкцией музеев, и о своей карьере и изучении русского языка.