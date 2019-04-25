Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от недостатка еды

Исследователи изучили находящуюся под угрозой исчезновения африканскую колонию пингвинов на острове Роббен (Южная Африка) и их результаты опубликованы в Journal of Applied Ecology.

Рыболовство часто считается одним из главных факторов утраты биоразнообразия в океане. Это настолько широко распространено, что нам не хватает понимания естественных взаимоотношений между морскими хищниками и их добычей и, следовательно, понимания того, насколько рыболовство мешает хищникам. Это критический пробел в знаниях, поскольку многие морские хищники, как пингвины, считаются индикаторными: вид, успех которого указывает на состояние их среды обитания.

Кейт Кэмпбелл, которая руководила исследованием, говорит: «Понимание того, как африканские пингвины добывают корм для своих птенцов в изменчивой морской среде, может помочь нам определить меры по сохранению этих исчезающих популяций. Закрытие промыслового рыболовства вокруг острова Роббен в Южной Африке предоставило уникальную возможность изучить, как африканские пингвины реагируют на естественные изменения местного изобилия или их добычи – анчоусы и сардины».

Исследователи оценили колебания в популяции промысловых рыб за три года в зоне закрытия рыбного промысла (радиус 20 км вокруг острова Роббен), используя 12 гидроакустических съемок, которые обнаруживают присутствие анчоусов и сардин, отражая звуковые волны от их плавательных пузырей.

В течение того же периода исследователи использовали GPS-регистраторы глубины температуры, чтобы контролировать поведение взрослых пингвинов на охоте в течение одной поездки в море за сезон размножения. В колонии на острове Роббен исследователи также измерили рацион размножающихся взрослых и состояние тела детенышей.

Они обнаружили, что местное изобилие анчоуса и сардины было напрямую связано с поведением африканских пингвинов в поисках пищи и состоянием потомства цыплят – распространенное предположение об отношениях «хищник-жертва», которое редко проверялось при отсутствии промысла.

Когда численность рыбы была ниже, взрослые увеличивали усилия по добыче пищи: дольше кормили, продолжали плавать и чаще ныряли. Это, вероятно, объясняет, почему состояние тела цыплят также ухудшилось, так как поиск рыбы стал более трудным для размножения взрослых и потребовал больше энергии.

Эти результаты показывают, что поведение кормящихся пингвинов и состояние их детей могут быть ключевыми показателями численности местной рыбы, что дает основания для их включения в мониторинг или здоровье местной экосистемы.

«Поскольку эти краткосрочные изменения, вероятно, будут иметь косвенные последствия для выживания детенышей пингвинов и численности популяции пингвинов, они могут быть использованы в качестве мощных ранних предупреждающих знаков для информирования о политике рыболовства и усилиях по сохранению морской среды», – сказала Кэмпбелл, – Надеемся, что в будущем мы могли бы эффективно сбалансировать управление рыбным хозяйством с потребностями пингвинов, чтобы уменьшить воздействие на местную экономику и в то же время максимизировать выгоды для наших океанов».